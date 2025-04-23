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АНАЛІТИКА

FT: Рубіо та Віткофф не братимуть участі у зустрічі в Лондоні щодо «мирної угоди»

 

Державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з Україною та європейськими державами в Лондоні 23 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось Financial Times.

За словами американських та європейських джерел FT, Віткофф і Рубіо "відмовилися від участі у зустрічі" в Лондоні.

Водночас, за даними FT, спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, як і очікувалось, буде присутній у Лондоні.

Причини рішення обох посадовців не вказані, але відсутність державного секретаря на брифінгу у вівторок підтвердила речниця зовнішньополітичного відомства США Теммі Брюс.

Що стосується Віткоффа, то він має цього тижня відвідати Росію.

ЗМІ раніше повідомили, що США на переговорах у Лондоні 23 квітня, де обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні, представлять свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією з боку Вашингтона і заморозки лінії фронту в рамках мирної угоди.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Київ офіційно не отримував таких пропозицій.
Ключові теги: США
 

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