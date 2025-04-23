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Зеленський наполягає на безумовному припиненні вогню до укладення «мирних угод» з РФ
23:42 22.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які параметри майбутньої "мирної угоди" з Росією мають обговорюватись після встановлення режиму безумовного припинення вогню.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами 22 квітня, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський наголосив, що Україна хоче "швидкого, справедливого миру для себе, але й безумовно припинення вогню як першого кроку до цього".
"Щойно ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території тощо, ми заходимо в формат, якого і хоче Росія - затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде", - пояснив він.
Глава держави підкреслив, що без тиску з Росією швидко домовитись неможливо, і такий тиск мають передусім забезпечити США.
"Ми підтримали президента Трампа щодо безумовного припинення вогню. Гра "давайте обговорювати одразу все в один день" - вона не вийде. Вона говорить про те, що будуть люди воювати, люди будуть гинути. І буде довгий діалог", - вважає Зеленський.
ЗМІ раніше повідомили, що США на переговорах у Лондоні, де обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні, представлять свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією з боку Вашингтона і заморозки лінії фронту в рамках мирної угоди.
Тим часом українська сторона на зустрічі в Лондоні буде просувати план безумовного припинення вогню, раніше казав Зеленський.
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