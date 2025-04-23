Україна юридично не визнає Крим російським - Зеленський

Інформація, оприлюднена в американських ЗМІ, про можливість визнання Криму російським у межах мирної угоди, а також інші пропозиції щодо "мирного плану" - не є офіційною позицією Вашингтона, Київ не отримував таких сигналів на високому рівні. Про це у вівторок, 22 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський під час конференції.

Він зазначив, що Україна не піде на такий крок щодо анесованого Криму, як і стосовно інших окупованих територій. "Україна не визнає юридично окупацію Криму. Це наша територія, територія народу України. Ми не маємо про що говорити на цю тему - це поза нашою Конституцією ", - заявив президент, якого цитує "Суспільне".

"Як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, ми заходимо в формат затягування війни - саме цього хоче Росія. Ми вже 12-й рік воюємо. Це і є відповідь на питання, чи можна з Росією домовитись по територіях", - зазначив також президент.

Україна не має наміру відмовлятися від НАТО без чітких гарантій безпеки

Також Зеленський підкреслив, що попри заяви із США про неможливість приєднати Україну до НАТО , Київ не має наміру відмовлятися від вступу до Альянсу без надання чітких гарантій безпеки. Він зауважив, що Вашингтон, попри ці заяви, юридично жодного рішення не ухвалював з приводу нерозширення НАТО.

Український президент водночас визнав, що США і РФ, ймовірно, ведуть діалог щодо майбутнього України в НАТО, але підкреслив, що рішення має ухвалюватися за участі самої України. Так само лише за участі української сторони мають відбуватися будь-які домовленості щодо Запорізької атомної електростанції. Президент підкреслив, що офіційних пропозицій щодо нейтрального статусу Запорізької АЕС не надходило.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що план США щодо припинення війни передбачає можливість визнання Вашингтоном анексії Криму та відмову від розгляду питання вступу України в НАТО. Ще одна ідея - визнання території навколо ЗАЕС нейтральною. За останніми даними видання Washington Post , США представлять цю пропозицію на наступному раунді переговорів у Лондоні 23 квітня. Пропозиція також включатиме і заморозку лінії фронту в рамках мирної угоди і скасування санкцій проти РФ. В обмін на це, як вважають у Вашингтоні, Москва має припинити воєнні дії в Україні.