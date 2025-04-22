Єврокомісія про рух України до ЄС: скринінг проходить «з небаченою раніше швидкістю»

Процес скринінгу (перевірки відповідності українського законодавства законодавству ЄС) у рамках перемовин про вступ з Україною відбувається зі швидкістю, безпрецедентною для Європейського Союзу.

Про це, відповідаючи на питання кореспондента "Європейської правди" на брифінгу 22 квітня у Брюсселі, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Мерсьє наголосив, що процес розширення ЄС є пріоритетним для Єврокомісії, і Україна рухається на шляху до ЄС зі стабільним прогресом, зокрема, демонструючи найбільш високу за всю історію розширення швидкість проведення скринінгу.

"Розширення залишається одним із головних пріоритетів цієї Комісії. І ми розпочали переговори з Україною в червні 2024 року. Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства в ЄС. Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС", - нагадав речник Єврокомісії.

"У випадку з Україною ми застосовуємо пришвидшену процедуру - скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю. Це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу", - заявив Гійом Мерсьє.

Він уточнив, що "ця робота (процес скринінгу) триватиме до осені".

Мерсьє підтвердив, що Україна вже готова до відкриття першого перемовного кластеру "Засадничі питання" (Fundamentals), але для цього необхідна згода усіх 27 держав-членів ЄС.

"Україна виконала всі умови для відкриття першого кластеру - так званого кластеру "Засадничі питання". Але, як ви правильно зауважили, це потребує згоди всіх держав-членів", - сказав він.