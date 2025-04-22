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Податкова пообіцяла не штрафувати за продаж особистих речей на OLX

13:57 22.04.2025 |

Економіка, Україна

 

У податковій зазначили, що інформація про те, що нібито податкова почала штрафувати продавців з OLX, Prom.ua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі - не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що на початку квітня Державна податкова служба (ДПС) повідомила, що почала системно відстежувати онлайн-продажі. Під особливу увагу потрапили громадяни, які регулярно продають щось в інтернеті та отримують за це гроші без реєстрації підприємницької діяльності, а також ФОПи, що працюють без касових апаратів (РРО/ПРРО).

У соцмережах почали активно говорити про те, що тепер навіть продаючи свої старі речі на інтернет-барахолках чи ОЛХ, можна отримати штраф від податкової.

На запит LIGA.net у ДПС відповіли, що цей аналіз не має на меті здійснення тотального контролю та застосування значних сум штрафних санкцій, а спрямований виключно на виведення із тіні частини розрахунків при продажу товарів. Зокрема продаж яких відбувається на різноманітних платформах, маркетплейсах або за допомогою поштових операторів тощо.

"Наголошуємо, що продаж індивідуального майна (особистих речей) не є предметом інтересу податкових органів та не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства. ДПС розмежовує несистематичні продажі власних вживаних речей та системну підприємницьку діяльність з продажу товарів громадянами на маркетплейсах та в соціальних мережах", - зазначили у ДПС у відповідь на запит.

Тому зараз лише продавці, які здійснюють системний продаж товарів протягом значного проміжку часу з метою отримання прибутків, є обʼєктом контролю з боку ДПС на предмет декларування доходів.

У ДПС наголосили, що:

- продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства;

- лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж;

- посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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