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АНАЛІТИКА

Планується візит Зеленського на прощання з Папою Римським Франциском у суботу, 26 квітня.

12:44 22.04.2025 |

Політика

 

Планується візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської на прощання з Папою Римським Франциском, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Планується візит президента разом з першою леді", - сказав Литвин журналістам у вівторок.

Раніше джерело повідомило "Інтерфакс-Україна", що в Офісі президента очікують дату поховання Папи Римського Франциска, і готують візит президента України Володимира Зеленського на прощання з Папою до Рима.

Як відомо, 21 квітня голова Католицької церкви Папа Римський Франциск, який очолював Святий престол з 2013 року, помер у понеділок вранці.

Поховання Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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