WSJ: Київ цього тижня має відповісти на ідеї США щодо завершення війни, документ передали на зустрічі в Парижі

Україна перебуває під тиском, щоб відповісти цього тижня на низку ідей адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні, включно з потенційним визнанням США анексії Криму Росією у 2014 році та виключенням Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами західних чиновників, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому високопоставленими чиновниками адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер. Вони також були представлені європейським високопосадовцям під час одноденної зустрічі.

Тепер США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі американських, українських та європейських посадовців у Лондоні наприкінці цього тижня. Тоді, якщо американська, європейська та українська позиції збігатимуться, пропозиції можуть бути передані Москві.

Високопосадовець Держдепартаменту США в неділю назвав ідеї, представлені українцям, варіантами, які Київ повинен зважити, а не пропозицією «бери або залишай». Чиновник сказав, що «список потенційних варіантів» був наданий «для обговорення та відгуків». Речник Ради національної безпеки не відповів на запит про коментар.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація може призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних кількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях. Як пише видання, це було зроблено, щоб чинити тиск на Україну і Росію.

17 квітня у Парижі відбулися перемовини за участю України, США, Франції, Британії і Німеччини щодо завершення війни РФ в Україні. Наступний раунд перемовин запланований на цей тиждень в Лондоні.

Після цього, 19 квітня, Кремль раптово поширив заяву російського президента Володимира Путіна, який анонсував «великоднє перемир'я». Однак Україна і Росія обмінялися звинуваченнями у його порушенні.

Попри це, Україна запропонувала відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Президент України також зазначив, що дії України і надалі будуть дзеркальними - «на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари».

У Кремлі вже ввечері 20 квітня заявляли, що Путін не віддавав команди продовжувати «великоднє перемир'я» після опівночі 21 квітня.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що дані NASА показують виявлені супутником аномалії тепла вздовж лінії фронту 20 квітня, що може свідчити про військову активність, але ISW не може незалежно перевірити конкретні повідомлення про порушення, зроблені російськими чи українськими джерелами.

Аналітики наголошують, що тимчасова - і особливо загальна - угода про припинення вогню по цивільній інфраструктурі вимагатиме надійних механізмів моніторингу, публічних і офіційних умов і чітко визначених часових рамок. У ISW вважають, що Кремль може продовжувати використовувати будь-які нечіткі майбутні угоди про припинення вогню, щоб приховати відмову Росії від пропозицій США та України щодо припинення вогню та звинуватити Україну в порушенні таких умов припинення вогню.