NYT: США не розглядають серйозно подальшу допомогу Україні

[thumb=left[/thumb]У Білому домі та Конгресі США практично не ведеться серйозних дискусій щодо наступної партії озброєнь для України, хоча останній пакет військової допомоги, затвердженої ще за каденції президента Джо Байдена, закінчується. Про це в суботу, 19 квітня, написало американське видання The New York Times (NYT) із посиланням на прихильників України в Конгресі.

За даними видання, європейські посадовці кажуть, що не отримали запевнень, що США продовжать широкий обмін розвідувальною інформацією з Україною, яка досі була ключовою для нанесення ударів по російських військах та об'єктах інфраструктури.

"Насправді, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай говорить про те, що отримує, а не про те, що планує дати", - йдеться у статті.

У виданні нагадують, що після суперечки в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським пішло майже шість тижнів на опрацювання угоди про надра, яка того дня залишилася непідписаною в Білому домі. Цього тижня Трамп і міністр фінансів Скотт Бессент заявили, що підпишуть нову угоду 24 квітня.

"Угода, якої Трамп дійсно прагне, - це угода з Росією. Але щоб досягти її, потрібно оминути Україну - або оголосивши припинення вогню, або просто відклавши проблему вбік", - вважають в NYT.

Можливий вихід США з переговорів - подарунок Путіну?

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп може вийти з мирного процесу між Україною та РФ найближчими днями, якщо не побачить чітких ознак прогресу та можливості досягнення угоди. Згодом сам Трамп офіційно підтвердив, що якщо угода між Україною та Росією не буде досягнута найближчим часом, він може просто перейти до інших питань зовнішньої політики.

У NYT вважають, що така риторика адміністрації Трампа стала "останнім американським подарунком Путіну". Таку думку поділяє і колишня радниця адміністрацій США, експертка з питань Росії Фіона Хілл: "пріоритет Трампа - мати можливість мати справу безпосередньо з Росією, відкласти Україну вбік і продовжувати ділові та інші угоди з РФ".