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США можуть визнати Крим за РФ у межах угоди про мир - ЗМІ
07:48 21.04.2025 |
Сполучені Штати Америки готові визнати російський "контроль" над українським півостровом Крим, окупованим Росією з 2014 року, в межах ширшої мирної угоди між Україною та РФ. Про це в суботу, 19 квітня, пише Bloomberg
з посиланням на джерела, обізнані в питанні.
Видання зазначає, що це загрожує порушенням міжнародних законів і договорів, які забороняють захоплення територій силовими методами, і що цей крок задовільнив би президента Росії Володимира Путіна, який давно домагається міжнародного визнання Криму російським.
За словами співрозмовників видання, остаточне рішення в цьому питанні ще не ухвалене. Офіційно Білий дім і Державний департамент не відповіли на запит про коментарі.
Європа не підтримає визнання окупованих українських територій за Росією
17 квітня представники президента США Дональда Трампа представили в Парижі європейським союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною. За даними Bloomberg, вони включають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню, замороження лінії фронту та фактичний контроль Росії над окупованими українськими територіями та зняття з порядку денного вступу України в НАТО.
За словами співрозмовників, ці плани ще потребують обговорення з Україною. При цьому президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територіями. Джерела Bloomberg також зазначають, що і європейські союзники не визнають жодну окуповану територію Україну російською.
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