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АНАЛІТИКА

Трамп підтвердив, що США можуть вийти з перемовин щодо миру

 

США відмовляться від спроб досягти мирного врегулювання у війні Росії проти України, якщо "з якихось причин одна з двох сторін зробить це надто складним", заявив у п'ятницю, 18 квітня, президент США Дональд Трамп.

"Ми скажемо: ви дурні, ви жахливі люди. І ми просто відмовимося", - сказав він під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Водночас Трамп висловив надію, що "нам не доведеться цього робити" і додав, що "є хороші шанси" досягнути мирного врегулювання. "Я знаю, коли люди граються з нами. І я маю бачити ентузіазм у бажанні закінчити це. Мені здається, я бачу його від обох сторін. Ми скоро дізнаємося", - зазначив він.

Втім, президент США зазначив, що немає конкретних термінів для досягнення домовленостей, зауваживши лише, що це має бути "дуже швидко".

Рубіо: Треба визначитися за лічені дні

Першим про те, що США можуть припинити спроби домогтися врегулювання в Україні, повідомив державний секретар Марко Рубіо.

За його словами, необхідно визначитися за "лічені дні", чи можливе мирне врегулювання протягом наступних кількох тижнів. "Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то у нас є інші пріоритети, на яких потрібно зосередитися", - сказав він після перемовин з партнерами в Парижі.

Згодом таку позицію від підтвердив під час телефонної розмови з генсеком Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марком Рютте. Зокрема, Рубіо поінформував Рютте про мирну пропозицію, яка була представлена напередодні у Парижі українській делегації, а також російській стороні у телефонному режимі.

"Держсекретар наголосив, що, разом з тим, що наша країна прагне допомогти закінчити війну, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відступляться від зусиль, спрямованих на встановлення миру", - йдеться у заяві речниці Держдепу США Теммі Брюс.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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