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Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про економічне партнерство - Свириденко
08:16 18.04.2025 |
Україна та Сполучені Штати «зробили крок» до спільної угоди про економічне партнерство, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко увечері 17 квітня.
«Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», - заявила вона.
Міністерка додала, що сторони готують створення Фонду інвестицій у відбудову України. Угода, за її словами, відкриватиме можливості для інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів - «саме з такою метою команди працюють над документом»:
«Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну».
Свириденко уточнила, що наступними кроками будуть фіналізація тексту угоди, її підписання й подальша ратифікація парламентами.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода про корисні копалини готова і він очікує, що вона буде підписана наступного четверга.
Перед цим президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу, що меморандум про намір укласти угоду може бути підписаний вже сьогодні.
Напередодні міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що технічні команди України та США «дуже ґрунтовно попрацювали» над угодою про мінерали.
Українська та американська сторони, за її словами, домовилися зафіксувати ці досягнення у відповідному меморандумі про наміри і найближчим часом готуються завершити формалізацію угоди.
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