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АНАЛІТИКА

Трамп очікує відповіді РФ на пропозицію про припинення вогню до кінця тижня

 

Президент США Дональд Трамп має намір прийняти рішення щодо РФ після отримання від російської сторони інформації до кінця поточного тижня.

Під час спільної пресконференції з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні у Вашингтоні у четвер на питання журналістки, як довго він чекатиме відповіді Володимира Путіна на його пропозицію про припинення вогню перед тим як введе щодо РФ мита чи нові санкції, Трамп відповів: "Побачимо, що це буде. Ми почуємо від них цього тижня, насправді дуже скоро, і побачимо. Але ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися".

Перед тим Мелоні, розповідаючи про спільні дії Італії та США, зокрема сказала: "Разом ми захищали свободу України, разом ми можемо побудувати тривалий мир. Ми підтримуємо також ваші зусилля".

Президент у свою чергу сказав: "Дякую Вам. Я думаю, що у нас все добре виходить з зусиллями, але ми хочемо це зробити. І ми побачимо, чи ми зможемо зберегти приблизно 2,5 тис людей, яких вбивають щотижня, переважно російських та українських солдатів. Це було б дуже добре і ми подивимось, що ми можемо зробити".

На запитання журналіста щодо його ставлення до можливої участі Італії у відправці міротворчого контингенту в Україну разом з Великою Британією та Францією, Трамп відповів: "Миротворчі місії завжди мені подобаються, я не проти миротворчих місій".

Він також вчергове висловив переконення, що повномасштабне вторгення РФ в Україну ніколи б не відбулося, якби він був президентом у той час.

Коментуючи ставлення до президента України Володимира Зеленського в контексті війни, сказав: "Я не знаю, чи Зеленський відповідальний, але я не в захваті від того факту, що почалася ця війна". "Зараз би жили мільйони людей, які загинули. Були б міста, які були б відкритими та процвітаючими, і в них були б їхні прекрасні території, найкрасивіші у світі, але їх більше немає з нами - вони розбиті на друзки, лежать на землі мільйоном шматків, потрапляючи під ракети, бомби та кулі. І тому я ним не задоволений, і я не задоволений ніким, хто в цьому бере участь", - сказав президент США.

"І я багато говорив про це з президентом Путіним... Якби я був президентом, він би нізащо не втрутився. Тепер я намагаюся змусити його зупинитися, тому що, як ви знаєте, Росія набагато більша. Це більша військова сила. І якщо ви розумні, ви не вплутуєтесь у війни, в яких можна звинувачувати людину, яка сиділа на цьому місці - Байдена. Він не знав, що, чорт забирай, відбувається... Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не було. Я не звинувачую його. Але я б не сказав, що він виконав найкращу роботу. Добре, я не великий шанувальник, насправді", - додав Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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