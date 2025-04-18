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АНАЛІТИКА

Трамп допустив підписання «угоди про копалини» наступного тижня

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про видобуток стратегічних корисних копалин може бути укладена наступного тижня. "У нас є угода щодо корисних копалин, яка, я думаю, буде підписана в четвер (...) наступного четверга. Незабаром. І я припускаю, що вони дотримуватимуться угоди. Побачимо. Але у нас є угода", - цитує AFP заяву Трампа журналістам у Білому домі у четвер, 17 квітня.

Нагадаємо, підписання угоди, за якою Київ мав надати США доступ до своїх ресурсів в обмін на військову допомогу, мало відбутися наприкінці лютого під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. Однак тоді між політиками виникла суперечка, Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс перед камерами звинуватили главу української держави в неповазі та відсутності вдячності за американську військову допомогу. Зеленський тоді залишив Білий дім достроково, угода так і не була підписана. Згодом сторони знову повернулися до перемовин щодо неї, хоча, за даними ЗМІ, умови, які пропонувала Україні американська сторона, були жорсткішими.

Також Трамп неодноразово закидав Зеленському, а також своєму попереднику на посаді президента США Джо Байдену "відповідальність" за повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Трамп більше не покладає на Зеленського відповідальність за вторгнення РФ

Ще 14 квітня Трамп заявляв, що Байден і Зеленський "проробили абсолютно жахливу роботу", "дозволивши" розпочатися повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Утім, 17 квітня Трамп заявив, що не вважає Зеленського "відповідальним" за вторгнення Росії в Україну, але продовжив критикувати прозахідного українського лідера.

"Я не вважаю Зеленського відповідальним, але я не в захваті від того, що ця війна почалася", - сказав Трамп. "Я не звинувачую його, але хочу сказати, що я б не сказав, що він зробив найкращу роботу, розумієте? Я не є великим шанувальником", - додав президент США.

Як відомо, вторгнення Росії в Україну почалося у 2014 році з анексії Криму і створення так званих "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки" у східних областях України. Перший термін Трампа на посаді президента США припав на 2017-2021 роки, коли вторгнення Росії в Україну тривало. Повномасштабну війну проти України Росія розв'язала 24 лютого 2022 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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