Ракети до IRIS-T та дрони Vector: Німеччина передала військову допомогу Україні

Уряд Німеччини у четвер, 17 квітня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три САУ Zuzana, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2.

Також було передано чотири машини Kinetic Defence Vehicles - це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників. Раніше ЗМІ повідомляли, що Україні буде поставлена конфігурація, яка озброєна кулеметом M134D калібру 7,62 × 51 мм.

Техніка:

* 3 155-мм САУ "Zuzana";

* 4 машини розмінування WiSENT 1;

* 66 бронемашин MRAP FFG;;

* 3 машини для прикордонників;

Дрони:

* 10 надводних дронів Sonobot 5;

* 70 розвід-БпЛА Vector;

* 150 ударних дронів HF-1.

БК та зброя:

* ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;

* 917 ПТРК RGW 90;

* 3,769 гвинтівок G3;

* 800 штурмових гвинтівок MK 556;

* 27,000 155-мм артснарядів;

* 38,000 набоїв до ЗУ Gepard;

* БК до танків Leopard 2;

* 1,000 122-мм снарядів.

Інше:

* 41 наземний радар;

* 2 мінні плуги;

* 92 інфрачервоних біноклі

* 187 лазерних далекомірів;

* 150,000 турнікетів;

* 1,300 спальних мішків;

* 55 підводних скутерів;

* запасів частини для БРЕМ Bergerpanzer 2.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, на початку року ми писали, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року.

Також у Німеччині тривають дискусії щодо передачі Україні ракет великої дальності Taurus. Зокрема, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повторив, що готовий схвалити їх передачу Україні.