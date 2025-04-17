Порошенко оскаржує накладені санкції у Верховному суді

У Верховному суді України розпочалося засідання за позовом лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента Петра Порошенка, до чинного президента України Володимира Зеленського щодо незаконного застосування санкцій, повідомляється на сайті партії "ЄС" у четвер.

Під час розгляду позовної заяви на засіданні були присутні народні депутати України, а також дипломати з місії Європейського Союзу, представники посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії.

"Ні президент Зеленський, ні інші за більш як два місяці не змогли пояснити суспільству причину запровадження санкцій. Що саме зробив Порошенко. І тільки у відповідь на рішення суду ми прочитали, що, виявляється, санкції... носять превентивний характер. В нас тепер з'явилася норма, на думку президента, у вигляді "мислезлочину", - зауважив Порошенко у виступі під час судового засідання.

Представники Порошенка наголошують на тому, що санкції накладені незаконно, як на громадянина України, який перебуває в Україні, при тому, що "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

До того ж, зазначили представники, досі невідомі причини застосування санкцій, оскільки аноносовані дані про нібито "виведення мільярдів за кордон" так і не були оприлюднені. Більше того, Держфінмоніторинг, на який посилалися при накладенні санкцій, фактично відмовився підтверджувати такі факти, а керівник його юридичного департаменту заявив, що цей орган не мав права подавати нікому, зокрема уряду , будь-якої фінансової інформації.

Порошенко переконаний, що механізмом позасудових санкцій влада хоче заблокувати політичну діяльність опозиції. "Перше: позбавити мене права брати участь у виборах як лідера опозиції, лідера найбільшої опозиційної фракції в парламенті і політичної сили", - зауважив Порошенко.

Як ідеться у повідомленні, Національний банк блокує можливості Фонду Порошенка допомагати Збройним силам України, а самому Петру Порошенку, між іншим, платити податки.

Зазначається, що напередодні запровадження санкцій Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення санкцій. Таким чином, вважають в "ЄС" влада унеможливлоює будь-які правочини п'ятого президента України.

Як повідомлялося, 13 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, лідера партії "Європейська солідарность" Петра Порошенка та екснардепа Віктора Медведчука.