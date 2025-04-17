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Суд у Франції дозволив примусове стягнення з РФ для компенсацій «Нафтогазу»
10:56 17.04.2025 |
Французький суд надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування Росією збитків, завданих "Нафтогазу" внаслідок окупації Криму, на 5 млрд доларів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це 17 квітня оголосили у пресслужбі "Нафтогазу".
Суд у Парижі надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи "Нафтогаз" в окупованому Криму на 5 млрд доларів.
"Цей результат - частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК "Нафтогаз України" та ще пʼяти компаній групи. Вона дозволяє "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції", - зазначив очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.
У межах цього процесу "Нафтогаз" вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро - що називають першим кроком до примусового виконання рішення арбітражу.
Французьке провадження веде паризька юридична фірма з розв'язання спорів Le 16 Law.
Нагадаємо, у квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити 5 млрд доларів на користь "Нафтогазу" для компенсації збитків і втрати майна внаслідок окупації Криму.
Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ.
У жовтні 2024 року суд у Фінляндії наказав накласти арешт на окремі російські активи в країні з метою компенсацій "Нафтогазу" - що стало першим подібним рішенням у Європі.
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