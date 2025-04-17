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Єрмак разом з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж для зустрічей з представниками США
09:58 17.04.2025 |
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим прилетіли з візитом у Париж, де заплановано серію зустрічей держав "коаліції охочих".
"Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим. В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.
Окрім того, заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.
Як повідомлялося, держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець президента США Стів Віткофф також відвідають Париж 16-18 квітня для обговорення з європейськими колегами шляхів завершення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.
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