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АНАЛІТИКА

Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС

 

Болгарія відмовилася продати Україні реактори з АЕС "Белене" для Хмельницької АЕС, повідомив у вівторок віцепрем'єр країни і голова Болгарської соціалістичної партії (БСП) Атанас Зафіров.

За словами Зафірова, це рішення підтримали всі партнери в уряді, включаючи лідера партії ГЕРБ Бойко Борисова, який раніше підтримував продаж реакторів.

Причиною такого рішення Зафіров назвав необхідність розвитку ядерної енергетики в самій Болгарії.

"Ми є свідками того, що ціна на електроенергію зростає в усьому світі. Світ перебуває в перманентній енергетичній невизначеності, і в цій ситуації ядерна енергія залишається найбільш надійним і стабільним джерелом - дешевим і передбачуваним. Все в наших руках - у нас є майданчик, у нас є реактори, у нас є персонал", - цитує лідера БСП видання bTV.

Болгарський Forbes вказує, що таке рішення ставить під сумнів реалізацію іншого важливого енергетичного проєкту - будівництва нових блоків №7 і №8 на АЕС "Козлодуй", для якого планувалося використати кошти від продажу обладнання з АЕС "Белене".

Міністр енергетики Болгарії Жечо Станков в ефірі місцевого телебачення підтвердив, що соціалісти вимагають заблокувати продаж, але уточнив, що остаточне рішення буде ухвалене коаліцією та Національними зборами.

Станков сказав, що в Європі відбувається "ренесанс ядерних технологій", і інвестори шукають джерела великих обсягів енергії з низьким рівнем викидів.

* 13 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє НАЕК "Енергоатом" укласти договір з болгарською НЕК "ЕАД" на придбання корпусів ядерних реакторів, необхідних для будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції.

* Болгарія купила це обладнання у Росатому за результатами міжнародного тендера 2006 року на будівництво АЕС "Белене" у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено, і реактори стали непотрібні.

* 14 березня міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що Болгарія на урядовому рівні готує рішення щодо продажу реакторів.

* Енергоатом хоче побудувати на ХАЕС два енергоблоки ВВЕР-1000 і ще два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани будуть реалізовані, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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