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АНАЛІТИКА

Зеленський назвав позитивними зустрічі технічних команд України і США стосовно угоди про корисні копалини

 

Зустрічі технічних команд України і США стосовно угоди про корисні копалини президент Володимир Зеленський назвав позитивними та анонсував нові зустрічі.

"Це була зустріч технічної команди, і зустрічі на цьому рівні в різному форматі - і офлайн, і онлайн - будуть продовжуватися весь цей тиждень. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали", - сказав Зеленський на пресконфренції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Одесі.

"Поки що обидві сторони завершили зустрічі позитивно", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що у минулу п'ятницю,11 квітня, у Вашингтоні відбулися технічні консультації щодо угоди про корисні копалини, в ході яких українська делегація передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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