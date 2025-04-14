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Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації
13:47 14.04.2025 |
Чисельності української армії сьогодні недостатньо для звільнення великих територій. Але вона здатна стримувати ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю 60 minutes.
"Нашу армію не можна зменшувати, тому що в такій кількості вона сьогодні стримує ворога. Ми не робимо якісь великі операції по деокупації. Ні. Цієї кількості недостатньо для цього. І тому найважливіше - стримувати ворога. І саме стримуванням ми займаємося. І тому та кількість, яка є, зменшувати її не можна", - заявив Зеленський.
За словами президента, першою гарантією безпеки для України, є саме підтримка, укомплектування та фінансування власної армії, а не її зменшення.
Вимоги Росії
Торік ЗМІ писало про те, що Росія пропонувала Україні на початку вторгнення. Тоді ж однією з вимог країни-терориста було скорочення української армії до 50 тисяч осіб. Це також включало зменшення арсеналу озброєння. У тому ж числі ворог вимагав не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння з дальністю понад 250 км.
Як відзначав Зеленський, Україна не погодиться зменшити свою армію навіть у разі запрошення до НАТО.
Також під час нещодавнього виступу президента на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він заявив, що Росія, ймовірно, вимагатиме скорочення чисельності української армії в рази. Зокрема він знову підтвердив те, що Київ не погодиться на відповідний сценарій.
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