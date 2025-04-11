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Раду хочуть радикально скоротити: скільки нардепів залишиться
В Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості населення, це відкрило питання щодо зменшення кількості народних депутатів.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За його словами, в Україні зменшується кількість населення, і, відповідно, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.
"Ще 29 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Конституції, які передбачали скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб", - зазначив він.
Однак попередній склад Конституційного суду надав негативний висновок щодо цього законопроекту. Це фактично заблокувало його розгляд у Верховній Раді.
"Але я глибоко переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві", - підкреслив Стефанчук.
На його думку, скорочення кількості народних депутатів може відбутися через зменшення кількості населення України, "і це відображається на кількості осіб, які мають бути представлені в єдиному законодавчому органі".
"Коли було 52 мільйони, це одна справа, а сьогодні, коли людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві потребує перегляду. Я думаю, що цифра 300 є тією, про яку можна говорити, і вона має стати орієнтиром для подальших процесів", - підкреслив Стефанчук.
Верховна Рада
Верховна Рада України - це єдиний орган законодавчої влади в Україні, який діє на постійній основі. Вона була створена після проголошення незалежності України, однак історично бере початок ще від Верховної Ради Української РСР, заснованої у 1938 році. Після ухвалення Акту проголошення незалежності 24 серпня 1991 року, Рада стала парламентом суверенної України.
Основні повноваження парламенту закріплені в Конституції України, ухваленій у 1996 році, згідно з якою ВРУ ухвалює закони, затверджує державний бюджет, оголошує воєнний і надзвичайний стан, дає згоду на призначення прем'єр-міністра та контролює виконавчу владу.
Кількість народних депутатів України - 450 - закріплена в Конституції (ст. 76) і збереглася з часів УРСР. Ця кількість була обрана з урахуванням пропорційного представництва населення України, яке на момент здобуття незалежності становило близько 52 мільйонів осіб. Така кількість вважалася оптимальною для забезпечення належного представлення інтересів громадян із різних регіонів країни.
Нагадаємо, за словами омбудсмана Дмитра Лубінця, чисельність українців скоротилася через війну майже на 7 мільйонів. За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, ця невтішна тенденція продовжиться і надалі.
Також ми писали, скільки населення в Україні. За даними Держстату, чисельність наявного населення України на дату проведення Всеукраїнського перепису населення (5 грудня 2001 року) становила 48,5 млн осіб.
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