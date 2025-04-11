Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримає новий пакет військової допомоги у 580 млн доларів від Британії і Норвегії
08:47 11.04.2025 |
Велика Британія перед запланованим на 11 квітня засіданням союзників України у форматі «Рамштайн» оголосила про надання Києву чергового пакета допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів - із цьогорічного рекордного фінансування військової підтримки України на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Про це повідомляє оборонне відомство Великої Британії.
Внесок британського бюджету в цьому пакеті становитиме 350 мільйонів фунтів стерлінгів, а решту суми надасть Норвегія - через Міжнародний фонд для України під проводом Великої Британії.
Новий пакет забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання, які Велика Британія вже надала Україні (на це піде 160 мільйонів фунтів стерлінгів), а також військову допомогу «ближнього бою» - із фінансуванням для радарних систем, протитанкових мін і сотень тисяч безпілотників (вартістю понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів).
«2025 рік є критичним для України. Наша робота як міністрів оборони полягає в тому, щоб передати українським бійцям те, що їм потрібно. Ми повинні посилити стримування російської агресії, продовжуючи зміцнювати оборону України», - планує сказати на засіданні у форматі «Рамштайн» міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
11 квітня під головуванням Великої Британії й Німеччини відбудеться засідання у форматі «Рамштайн» за участю міністрів оборони з 50 країн. Напередодні Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 10 систем Patriot для протидії російським балістичним ракетам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина цього року поставить Україні ще чотири системи ППО Iris-T і вже доставила 30 ракет Patriot - Пісторіус
|Україна отримає новий пакет військової допомоги у 580 млн доларів від Британії і Норвегії
|Британія розглядає п'ятирічне розміщення своїх миротворців в Україні - The Telegraph
|Шість країн готові, дві - хочуть деталей: з'явилися подробиці переговорів щодо місії в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат «Справи громад» та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у «Євросолідарності»
|Китай вважає безвідповідальними заяви про участь його громадян у «конфлікті в Україні»
|«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року
|Неоднозначна асоціація: які проблеми та «перемоги» України проявив візит Шмигаля до ЄС
|Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами
|Призов Насірова до ЗСУ скасовано, проводиться розслідування
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
Бізнес
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США
|Microsoft зупинила проєкт із будівництва дата-центрів в Огайо на $1 млрд