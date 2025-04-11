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АНАЛІТИКА

Україна отримає новий пакет військової допомоги у 580 млн доларів від Британії і Норвегії

 

Велика Британія перед запланованим на 11 квітня засіданням союзників України у форматі «Рамштайн» оголосила про надання Києву чергового пакета допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів - із цьогорічного рекордного фінансування військової підтримки України на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Про це повідомляє оборонне відомство Великої Британії.

Внесок британського бюджету в цьому пакеті становитиме 350 мільйонів фунтів стерлінгів, а решту суми надасть Норвегія - через Міжнародний фонд для України під проводом Великої Британії.

Новий пакет забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання, які Велика Британія вже надала Україні (на це піде 160 мільйонів фунтів стерлінгів), а також військову допомогу «ближнього бою» - із фінансуванням для радарних систем, протитанкових мін і сотень тисяч безпілотників (вартістю понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів).

«2025 рік є критичним для України. Наша робота як міністрів оборони полягає в тому, щоб передати українським бійцям те, що їм потрібно. Ми повинні посилити стримування російської агресії, продовжуючи зміцнювати оборону України», - планує сказати на засіданні у форматі «Рамштайн» міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

11 квітня під головуванням Великої Британії й Німеччини відбудеться засідання у форматі «Рамштайн» за участю міністрів оборони з 50 країн. Напередодні Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 10 систем Patriot для протидії російським балістичним ракетам.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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