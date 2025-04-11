Британія розглядає п'ятирічне розміщення своїх миротворців в Україні - The Telegraph

Очолювані Великою Британією та Францією міжнародні миротворчі сили можуть перебувати в Україні до пʼяти років, слідкуючи за дотриманням Росією умов миру.

Про це пише The Telegraph.

"Відповідно до планів, які обговорюються із союзниками, Британія розглядає можливість розгортання в Україні своїх підрозділів терміном на пʼять років", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що такий план обговорюється у рамках "коаліції охочих", яка шукає способи підтримання миру в Україні після припинення гарячої фази війни. "Згідно із планом, один із кількох можливих варіантів - розгортання в Україні очолюваного європейцями угруповання, метою якого спершу буде стримування Росії від порушення умов угоди й надання українським військам давноочікуваного перепочинку", - стверджує The Telegraph.

Ці європейські сили, які очолюватиме Велика Британія і Франція, також допоможуть захистити українське небо й море. "Однак основною метою розгортання стане негайний початок навчання й відбудови Збройних сил України, аби вони були здатні стримати новий російський наступ. Іноземні війська згодом почнуть поступове виведення й останні сили покинуть територію України десь за пʼять років", - стверджує видання.