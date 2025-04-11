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АНАЛІТИКА

Шість країн готові, дві - хочуть деталей: з'явилися подробиці переговорів щодо місії в Україні

 

Європейські міністри оборони провели нові переговори щодо потенційного розгортання військ в Україні. Вже приблизно шість країн погодились надіслати своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP та власні джерела.

Європейські чиновники заявили, що наразі приблизно шість країн, включаючи Великобританію, Францію та країни Балтії, заявили, що можуть надати війська.

Тим часом міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс задав низку уточнювальних питань стосовно відправки військ до України.

"Яка потенційна місія, яка буде мета? Який мандат? Що ми будемо робити за різних сценаріїв, наприклад, якщо буде якась ескалація щодо Росії?" - зауважив він.

Міністр також зазначив, що дуже важливо "мати на борту Сполучені Штати".

"Також має бути зрозуміло, який це тип місії та чого ми вимагаємо від Сполучених Штатів", - додав він.

Шведський міністр Пал Йонсон також заявив, що у Стокгольма є "низка питань, які ми повинні прояснити", перш ніж брати будь-які зобов'язання.

"Корисно, якщо є ясність того, що передбачатиме ця місія, і що ми робимо - чи будемо ми підтримувати мир, стримувати чи заспокоювати", - сказав він.

Джерела РБК-Україна підтверджують, що дійсно вже 5-6 країн розглядають можливість надсилати війська в Україну, включно з Британією та Францією.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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