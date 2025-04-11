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Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні Брінк
23:35 10.04.2025 |
Американська посол в Україні Бріджит Брінк залишає свою посаду, підтвердили в Державному департаменті США.
Коментар речника відомства наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".
У Держдепі пояснили відставку Брінк з посади посла в Україні тим, що вона перебувала там "протягом трьох років - це тривалий час у зоні бойових дій".
"І, чесно кажучи, війна триває занадто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб закінчити цю війну", - додав представник зовнішньополітичного відомства США.
Про можливу відставку посла США в Україні раніше в четвер повідомили кілька ЗМІ з посиланням на джерела.
Нагадаємо, Бріджит Брінк почала роботу в Україні наприкінці травня 2022 року.
Вона перед тим була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту, працювала в посольствах США в Сербії, на Кіпрі, в Грузії та Узбекистані.
Нещодавно Брінк потрапила під критику Володимира Зеленського після того, як вона не згадала Росію у своєму дописі про російський удар по Кривому Рогу 4 квітня.
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