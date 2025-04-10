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Україна готова обнулити мита на товари зі США - Качка
23:11 09.04.2025 |
Заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомив, що країна готова до переговорів зі США про скасування мит на американську продукцію.
Про це Качка заявив в інтерв'ю виданню "Економічна правда", передає Укрінформ.
За його словами, Україна імпортує із США продукції на 3-4 млрд дол. На цю продукцію мита або низькі, або їх немає взагалі.
"Ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - запевнив Качка.
Заступник міністра додав, що Україна прагне уникнути загострення відносин із США та не планує заходів у відповідь на американські тарифи.
"Ми всі знаємо, наскільки в нас делікатний діалог із США за іншими треками. Наш інтерес - скасувати мита, а не робити певну ескалацію", - підсумував посадовець.
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