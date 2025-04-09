США підвищили ставку мита проти Китаю з 54% до 104%

Додаткові мита для Китаю в розмірі 50% набрали чинності, передає 8 квітня кореспондент телеканалу Fox News Едвард Лоуренс із посиланням на повідомлення з Білого дому.

«Речник Білого дому каже, що 104% додаткових мит набрали чинності опівдні за часом східного узбережжя США (це 19:00 за Києвом - ред.), оскільки Китай не скасував свої заходи у відповідь. Від завтра, 9 квітня, нараховується 104% додаткових мит», - написав Лоуренс у мережі Х (мита в розмірі 20% Трамп запровадив ще на початку своєї нинішньої каденції, 34% додав 2 квітня, 50% - після рішення Пекіна про дзеркальні мита).

Китай ініціював процедуру консультацій зі США у Світовій організації торгівлі (СОТ) у зв'язку із запровадження Вашингтоном нових імпортних мит. Пекін оскаржує мита, які набрали чинності в квітні: 10% для всіх країн і 34% для китайських товарів.

Китайська сторона вважає, що ці заходи порушують зобов'язання США за положеннями Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, а також за Угодами про митну оцінку та про субсидії й компенсаційні заходи.

Переговори відбудуться у форматі двосторонніх консультацій в органі СОТ із розв'язання суперечок. Якщо сторони не досягнуть угоди впродовж 60 днів, Китай може вимагати створення арбітражної групи.

Із 2019 року Апеляційний орган СОТ фактично паралізований через блокування призначення нових суддів із боку США. Крім того, СОТ не має повноважень нав'язувати свої рішення.