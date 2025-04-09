Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США підвищили ставку мита проти Китаю з 54% до 104%

 

Додаткові мита для Китаю в розмірі 50% набрали чинності, передає 8 квітня кореспондент телеканалу Fox News Едвард Лоуренс із посиланням на повідомлення з Білого дому.

«Речник Білого дому каже, що 104% додаткових мит набрали чинності опівдні за часом східного узбережжя США (це 19:00 за Києвом - ред.), оскільки Китай не скасував свої заходи у відповідь. Від завтра, 9 квітня, нараховується 104% додаткових мит», - написав Лоуренс у мережі Х (мита в розмірі 20% Трамп запровадив ще на початку своєї нинішньої каденції, 34% додав 2 квітня, 50% - після рішення Пекіна про дзеркальні мита).

Китай ініціював процедуру консультацій зі США у Світовій організації торгівлі (СОТ) у зв'язку із запровадження Вашингтоном нових імпортних мит. Пекін оскаржує мита, які набрали чинності в квітні: 10% для всіх країн і 34% для китайських товарів.

Китайська сторона вважає, що ці заходи порушують зобов'язання США за положеннями Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, а також за Угодами про митну оцінку та про субсидії й компенсаційні заходи.

Переговори відбудуться у форматі двосторонніх консультацій в органі СОТ із розв'язання суперечок. Якщо сторони не досягнуть угоди впродовж 60 днів, Китай може вимагати створення арбітражної групи.

Із 2019 року Апеляційний орган СОТ фактично паралізований через блокування призначення нових суддів із боку США. Крім того, СОТ не має повноважень нав'язувати свої рішення.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1740
  0,0933
 0,23
EUR
 1
 45,0258
  0,0274
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1450  0,05 0,13 41,1550  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес