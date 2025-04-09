Віртуальні активи в Україні мають оподатковуватись 18% ПДФО та 5% ВЗ або пільговими 5% та 9% - НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України опублікувала повний документ матриці оподаткування віртуальних активів (ВА), згідно з якою ставка оподаткування ВА складає 18% податку на доходи фізосіб і 5% військового збору, або пільгові 5% та 9%.

Документ опублікував голова регулятора Руслан Магомедов у своєму Телеграм-каналі у вівторок.

"У цифрову епоху питання податків для криптовалюти - не гіпотеза, а реальність, що дуже швидко наближається. Саме тому НКЦПФР розробила матрицю, яка демонструє варіанти оподаткування різних операцій з віртуальними активами - від майнінгу до airdrop. Вона базується на міжнародному досвіді та адаптована до української юрисдикції", - прокоментував документ Магомедов.

Згідно з матрицею, об'єктом оподаткування є чистий дохід (дохід-витрати) або виручка. Момент визначення доходу може бути за загальним правилом, що передбачає визнання доходу у момент отримання, як компенсації за товари/послуги чи у момент відчуження віртуальних активів в обмін на інші активи, у тому числі на інші віртуальні активи.

Існує також варіант визначення доходу у момент обміну віртуальних активів на валютні цінності чи на інші (не цифрові) активи. В якості оподатковуваних операцій розглядаються лише операції відчуження ВА в обмін на інші валютні цінності чи на інші активи, що не є віртуальними активами. Країни, що не оподатковують crypto-to-crypto: Австрія, Франція, Сінгапур (не має податку на приріст капіталу для індивідуальних інвесторів та компаній), Малайзія (криптовалютні транзакції звільняються від податків, лише якщо вони не є регулярними або повторюваними); Грузія (фізособи звільняються від будь-якого прибуткового податку на прибуток від продажу криптовалюти та від податку на приріст капіталу).

У матриці також розписані методи оподаткування окремих операцій: майнінгу, стейкінгу, хардфорку та еірдропсів.

Згідно із документом, створення токенів, поставка без оплати, зберігання та переказ ВА (якщо послуги безкоштовні), обмін ВА та модифікація токенів не підлягають ПДВ. Проте, поставка товарів/послуг з отриманням винагороди криптовалютою, винагороди за зберігання та переказ ВА, деякі модифікації, що призводять до поліпшення існуючого токена або до створення нового токена - будуть обкладатися ПДВ і, можливо, звільнятися від нього на підставі статті 135(1)(e) Директиви про ПДВ як послуги, що стосуються платіжних засобів.

Як повідомляв 12 березня Магомедов, комісія презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів на робочій групі комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, а також підготувала драфт законопроєкту.

У свою чергу в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року із залученням технічної допомоги міжнародних партнерів, він базуватиметься на європейській директиві MiCA.