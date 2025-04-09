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Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну - Зеленський
15:49 08.04.2025 |
Збройні сили України взяли в полон на території України двох громадян КНР, які воювали в лавах окупантів, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України - на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.
За його словами, "маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє" і українська сторона чекатиме на відповідну реакцію китайської сторони.
"Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних сил. Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати", - написав голова Української держави.
Він повідомив, що полонені перебувають у Службі безпеки України, тривають слідчі та оперативні дії.
"Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі - це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", - додав Зеленський.
Як повідомляється на сайті голови держави, він уточнив, що українські військові вступили в бій з шістьма китайськими і лише двоє з них опинилися в полоні. "В бій вступили українці на Донеччині - Тарасівка й Білогорівка - із шістьма китайськими військовими. Двоє в полоні", - сказав глава держави.
"Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Це ще одна після Ірану та військових Північної Кореї. Але є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. Думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами", - наголосив Зеленьский.
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