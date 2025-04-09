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Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ - Шмигаль

 

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Робимо ще один крок до глибшої економічної інтеграції з Європою. Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ - Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це перезапуск угоди 2010 року, адаптований до нової реальності. Він відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, новий документ включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності, а також додано нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля й сталий розвиток.

Серед іншого, угода також включає сучасні правила походження товарів, що відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.

"Крім того, підписуємо окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дасть змогу зменшити бар'єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки", - додав Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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