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АНАЛІТИКА

Зеленський відправив колишнього генпрокурора Костіна послом у Нідерланди

 

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом України в Нідерландах.

Відповідний указ глави держави був опублікований 7 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Указом №212/2025 Зеленський призначив Костіна "Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", ідеться в документі.

Окремим указом №213/2025 колишнього генпрокурора призначили постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї за сумісництвом.

Нагадаємо, парламент звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора наприкінці жовтня 2024 року. Цьому передували випадки викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.

Тоді "Українська правда" писала, що Костін хотів отримати дипломатичну посаду або працювати в Міжнародному кримінальному суді, та в Офісі президента "вирішили не заохочувати його новою посадою".

Призначення Андрія Костіна на посаду посла в Нідерландах наприкінці минулого року анонсували й інші ЗМІ.

Раніше послом України в Нідерландах був Олександр Карасевич, якого Володимир Зеленський звільнив 29 листопада.
 

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