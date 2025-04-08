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Зеленський відправив колишнього генпрокурора Костіна послом у Нідерланди
09:36 08.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський призначив колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом України в Нідерландах.
Відповідний указ глави держави був опублікований 7 квітня, повідомляє "Європейська правда".
Указом №212/2025 Зеленський призначив Костіна "Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", ідеться в документі.
Окремим указом №213/2025 колишнього генпрокурора призначили постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї за сумісництвом.
Нагадаємо, парламент звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора наприкінці жовтня 2024 року. Цьому передували випадки викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.
Тоді "Українська правда" писала, що Костін хотів отримати дипломатичну посаду або працювати в Міжнародному кримінальному суді, та в Офісі президента "вирішили не заохочувати його новою посадою".
Призначення Андрія Костіна на посаду посла в Нідерландах наприкінці минулого року анонсували й інші ЗМІ.
Раніше послом України в Нідерландах був Олександр Карасевич, якого Володимир Зеленський звільнив 29 листопада.
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