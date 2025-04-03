Фінансові новини
- |
- 03.04.25
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Країни ОПЕК+ збільшать видобуток із травня на 411 тис. б/д, утричі більше за план
15:41 03.04.2025 |
Вісім країн-учасниць ОПЕК+ ухвалили рішення прискорити зняття раніше ухвалених в обсязі 2,2 млн барелів на добу обмежень у видобутку нафти та збільшити видобуток з травня на 411 тис. барелів на добу, що еквівалентно трьом щомісячним надбавкам, ідеться у пресрелізі ОПЕК.
ОПЕК нагадує, що це постійне збільшення може бути призупинено або скасовано, залежно від мінливих умов, а гнучкість надасть змогу країнам-учасницям прискорити компенсацію раніше недоскорочених обсягів. Наступну зустріч восьми країн заплановано на 5 травня.
Згідно з новим планом, квота Росії в травні становитиме 9,083 млн б/д, Саудівської Аравії - 9,2 млн б/д.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни ОПЕК+ збільшать видобуток із травня на 411 тис. б/д, утричі більше за план
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.
|Україна відреагувала на нові мита Трампа: "Складно, але не критично"
|Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна позичила понад $400 мільйонів на ремонт доріг і мостів: Підписано угоду зі Світовим банком
|В «Євросолідарності» стверджують, що Порошенку заблокували відрядження до США
|Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній
|Випробування Трампа. У Флориді та Вісконсині проходять вибори, здатні змінити баланс сил у Вашингтоні
|Відпочинок після 90 днів участі в боях – Веніславський про механізм ротації як альтернативу демобілізації
|Нацбанк скасовує обмеження у 150 тисяч гривень для переказів P2P
Бізнес
|Виробництво мікросхем: Японія відроджує галузь
|FlashBot Arm: напівгуманоїдний робот-кентавр для роботи в готелях, офісах і навіть лікарнях
|Google попереджає, що північнокорейські ІТ-працівники націлились на Європу та видають себе за українців
|ЄК оштрафувала великих автовиробників на 458 млн євро за участь в утилізаційному картелі
|Американські вчені розробляють акумулятори для електромобілів без «вічних хімікатів»
|Toyota переживає гібридний бум - покупці чекають на машини місяцями
|Продажі Tesla в Європі продовжують падати через політичні погляди Маска