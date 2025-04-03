Країни ОПЕК+ збільшать видобуток із травня на 411 тис. б/д, утричі більше за план

Вісім країн-учасниць ОПЕК+ ухвалили рішення прискорити зняття раніше ухвалених в обсязі 2,2 млн барелів на добу обмежень у видобутку нафти та збільшити видобуток з травня на 411 тис. барелів на добу, що еквівалентно трьом щомісячним надбавкам, ідеться у пресрелізі ОПЕК.

ОПЕК нагадує, що це постійне збільшення може бути призупинено або скасовано, залежно від мінливих умов, а гнучкість надасть змогу країнам-учасницям прискорити компенсацію раніше недоскорочених обсягів. Наступну зустріч восьми країн заплановано на 5 травня.

Згідно з новим планом, квота Росії в травні становитиме 9,083 млн б/д, Саудівської Аравії - 9,2 млн б/д.