Відпочинок після 90 днів участі в боях – Веніславський про механізм ротації як альтернативу демобілізації

Міністерство оборони розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає «декілька місяців відпочинку» після «90 днів безперервної служби і участі у бойових діях». Про це в ефірі Радіо Свобода 1 квітня розповів народний депутат України (фракція «Слуга народу»), член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, такий механізм є альтернативою закону про демобілізацію.

«Це якраз той механізм, про який також зазначає в своєму зверненні міністр оборони, розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановлення чітких термінів служби... Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати», - зазначив депутат.

За його словами, на рівні закону це «неможливо врегулювати», відтак найімовірніше це будуть «підзаконні нормативно-правові акти, директиви головнокомандувача Збройних сил».

«Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача... Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яка кількість людей може бути звільнена», - сказав депутат.

Як зазначив Веніславський, закон про чіткі терміни служби вже розроблений, однак наразі він не бачить можливостей для його ухвалення.

«Сьогодні буквально на адресу Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки прийшла відповідна інформація за підписом міністра оборони Рустема Умєрова, який зазначив, що законопроєкт відповідний розроблений. В ньому передбачаються різні варіанти звільнення з військової служби після 36, 12 чи 18 місяців безперервної служби в зоні бойових дій чи безпосередньої участі в бойових діях. Але є позиція Генштабу, є реальна ситуація на фронті. І в умовах, коли Росія на різних напрямках намагається тиснути, ухвалення такого закону одномоментно призведе до звільнення дуже великої кількості людей, що призведе до дуже негативних наслідків. Тому на цей момент говорити про те, що ми цей законопроєкт отримаємо, і він буде проголосований, це, як я вже неодноразово вам говорив, надто оптимістично», - резюмував Веніславський.

28 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо завтра половина армії піде додому, то тоді треба було в перший день здаватися, бо зараз російський президент Володимир Путін «уб'є всіх».

У Міністерстві оборони України просили три місяці на розробку закону про демобілізацію, а точніше - про встановлення чітких термінів служби. Їхня відсутність, на думку багатьох військовослужбовців і їхніх родин, є чи не основною причиною самовільного залишення частини (СЗЧ) і дезертирства в ЗСУ.

На початку січня 2025 року Верховна Рада схвалила закон, що продовжує до 1 березня можливість взяття на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ і згодом добровільно повернулися до військових частин.