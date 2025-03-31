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Трамп попередив Зеленського про «великі проблемами» у разі відмови від угоди щодо корисних копалин
07:38 31.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що український президент Володимир Зеленський намагається вийти з угоди щодо корисних копалин, і попередив, що у такому разі на нього чекатимуть «великі проблеми».
«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів. Якщо він це зробить - у нього будуть проблеми. Великі, великі проблеми», - сказав Трамп журналістам на борту президентського літака Air Force One.
Як раніше повідомляли Bloomberg і Financial Times, новий проєкт угоди поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою та газом, а також основними енергетичними активами країни.
Згідно з документом, адміністрація президента США вимагає «права першої пропозиції» на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти.
Також у разі схвалення проєкту Київ перераховуватиме до спеціального інвестиційного фонду 50% доходів від нових інфраструктурних проєктів та проєктів із розробки природних ресурсів. Як сказано в документі, США хочуть отримати право першими вимагати прибуток, що перераховується до цього фонду.
Київ стурбований тим, що угода може не лише підірвати прагнення приєднатися до Європейського союзу, а й вимагатиме від України відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни, пише Bloomberg.
Раніше цього місяця Україна і США домовилися укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Спроби підписати угоду провалилися 28 лютого після суперечки між Трампом і Зеленським у Білому домі.
19 березня Трамп і Зеленський домовилися працювати разом, щоб припинити війну Росії проти України під час телефонної розмови, яку Білий дім назвав «фантастичною».
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