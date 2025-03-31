Трамп розлютився на Путіна через Зеленського і погрожує вторинними санкціями

В інтерв'ю телекомпанії NBC президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити вторинні санкції проти російських нафтопродуктів, якщо Росія та Україна не домовляться про припинення вогню.

Трамп сказав, що "був дуже злий і розлючений", коли Путін почав заявляти про неповноважність Зеленського і заговорив про зміну керівництва в Україні.

Президент США вважає, що нещодавні коментарі російського президента, в яких той закликав до створення в Україні перехідного уряду, що могло б фактично прибрати Зеленського від влади, були "не в правильному напрямку".

"Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це вина Росії..., я введу вторинні мита на нафту, на всю нафту, що надходить із Росії», - цитує його NBC.

"Якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не можете вести бізнес у США. На всю нафту буде накладено мито у розмірі 25%, від 25 до 50 пунктів", - сказав Трамп.

Трамп також сказав, що збирається знову поговорити з Путіним цього тижня.

27 березня президент Росії Володимир Путін вкотре заявив, що в Україні немає легітимної влади, і запропонував запровадити в країні зовнішнє управління ООН та інших країн, щоб провести вибори.

У відповідь на це адміністрація президента США заявила, що рішення про те, хто керує Україною, може ухвалювати лише її народ. ООН також заявила, що вважає владу в Україні легітимною.

Ці слова Путіна прозвучали під час зустрічі з підводниками в кают-компанії атомного крейсера "Архангельськ" у Мурманську.

Це відбулось на фоні нібито домовленості між США, Росією та Україною щодо енергетичного перемир'я. Така позиція Путіна фактично означала відмову Росії від мирних перемовин, протрактували тоді заяви лідера Росії експерти.

Показово, що президент Фінляндії Александр Стубб після семигодинної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом за грою в гольф заявив, що США розробляють санкції проти Росії на випадок її відмови від припинення вогню в Україні або його порушення.

Стубб сказав, що Великдень 20 квітня був би вдалою датою для початку повного припинення вогню без жодних умов. "Це Великдень і президент Трамп буде на посаді вже три місяці", - пояснив фінський президент.

Раніше ЗМІ США писали, що Трамп хоче досягнути повного припинення вогню в Україні до Великодня. Проте поки що не вдалось змусити Росію дотримуватись навіть енергетичного.

Що таке вторинні санкції, якими Трамп загрожує Росії

Грубо кажучи, вторинні санкції - це санкції проти тих, хто веде справи з компаніями чи людьми, які потрапили під первинні санкції. У випадку з Росією, наприклад, проти постачальників електроніки, які продають Москві продукцію, яка перебуває під експортним контролем американського Мінфіну, або постачальників запчастин для танкерів "тіньового флоту".

Головною особливістю економічних санкцій США є їхня екстериторіальність. США поширюють юрисдикцію далеко за межі своєї території через інструмент вторинних санкцій, які найчастіше вводяться проти третіх осіб та країн.

Тим, хто потрапив під вторинні санкції, все одно доведеться звертатися до американських регулюючих інстанцій, щоб розібратися з претензіями американської влади.

Екстериторіальність при застосуванні вторинних санкцій означає поширення юрисдикції держав на осіб, майно чи діяльність поза їх територією. Наприклад, якщо компанія веде справи з особою чи фірмою, що потрапила під санкції, користуючись при цьому рахунком у філії американського банку, або виробленою в США технікою, або за допомогою американської інфраструктури, у неї можуть бути проблеми.

Механізм вторинних санкцій був закріплений федеральним законом "Про протидію противникам США за допомогою санкцій", відомим як CAATSA та прийнятий у 2017 році. Він поширив обов'язок дотримання санкційного режиму на "неамериканських осіб", які ведуть співпрацю з російськими юридичними та фізичними особами, щодо яких запроваджені американські санкції.

Як зазначають фахівці юридичної фірми Brace, до кінця першого півріччя 2024 року під вторинні санкції США за зв'язки з Росією потрапили 494 компанії з 57 країн. Основною причиною стали постачання електроніки та промислових товарів, а також допомога в обході санкцій особам, які вже підпали під них.

При цьому навіть країни, які застосовують санкції, визнають, що практика екстериторіальності суперечить нормам міжнародного права. Вторинні санкції продовжують застосовуватися.