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Кабмін прокоментував нову угоду про надра зі США: Це робоча версія, ми формуємо свою позицію

 

Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала від США проєкт економічної угоди про надра, і сказала, що зараз вона опрацьовується.

"Ми дійсно отримали текст угоди, ми її зараз опрацьовуємо. Це робоча версія, яка по суті відображає позицію американських юридичних радників. Ми формуємо свою позицію", - сказала Свириденко депутатам Верховної Ради під час години запитань до уряду.

"Будь-які публічні дискусії щодо цієї угоди наносять тільки шкоду перемовинам і заважають нести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнуто консенсусу, ми обов'язково вийдемо з публічною позицією", - додала вона.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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