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АНАЛІТИКА

У Зеленського різко відповіли на заяву Путіна про Україну: «Варто пити таблетки»

 

Російський диктатор Володимир Путін зробив заяву про те, з ким готова працювати Москва для припинення російсько-української війни. В Україні вже відреагували на його заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і пост у соцмережі Х радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина.

Зокрема, Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою з питання України, але ЄС, за його словами, поводиться непослідовно і постійно намагається "водити за ніс" Росію. Також диктатор згадав країни БРІКС і КНДР серед партнерів, з якими РФ готова працювати щодо врегулювання війни.

Крім цього, глава Кремля запропонував ввести в Україні "тимчасове управління під егідою ООН" для проведення виборів. Він аргументує це тим, що нинішня влада нібито незаконна.

"Росії незрозуміло, з ким щось підписувати в Україні, оскільки завтра прийдуть інші керівники", - пояснив диктатор.

Путін стверджує, що з новим урядом можна буде обговорювати питання мирного договору.

"У принципі, звичайно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, зрозуміло, з нашими партнерами і друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатний і такий, що користується довірою народу, уряд, і потім уже з ними починати переговори про мирний договір", - заявив диктатор.

Українська відповідь

У відповідь на заяви Путіна Дмитро Литвин написав, що очільнику Кремля слід "прийняти пігулки", щоб запустити мозкову діяльність.

"Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність - якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють", - йдеться в публікації.
Ключові теги: Росія
 

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