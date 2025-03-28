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Путін пропонує «тимчасове управління під егідою ООН» для виборів в Україні
08:44 28.03.2025 |
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що цивільна влада в Україні нібито не є законною, оскільки не було виборів президента. Тому для так званого "досягнення миру" він фактично вимагає провести вибори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та ЗМІ.
Зокрема, під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера "Архангельськ", Путін "запропонував" запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Це нібито дасть змогу обговорювати мир.
"У принципі, звичайно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, зрозуміло, з нашими партнерами і друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатний і такий, що користується довірою народу, уряд, і потім уже з ними починати переговори про мирний договір", - сказав диктатор.
За його словами, з цим урядом можна буде підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".
"Росії незрозуміло, з ким щось підписувати в Україні, оскільки завтра прийдуть інші керівники", - пояснив він.
Також диктатор знову продовжив свої пропагандистські гасла, заявивши, що "неонацистські формування" типу "Азов" мають великий вплив і фактично починають керувати Україною.
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