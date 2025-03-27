Зеленський заявив про зрив Росією «енергетичного перемир'я» і закликав США відреагувати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдень 27 березня Росія зірвала "енергетичне перемир'я", вдаривши по об'єктах енергетики в Херсоні.

За даними влади, обстріл Херсону тривав майже півтори години. РФ випустила 40 снарядів. Постраждала центральна частина міста, зокрема залізничний вокзал. Також частина міста була знеструмлена.

"Внаслідок "прильотів" потрощено будівлю залізничного вокзалу та багатоквартирні будинки. Ці удари обірвали життя двох людей. Ще четверо - поранені, серед них двоє медиків, які допомагали постраждалому", - повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

На пресконференції в Парижі у четвер президент Зеленський заявив, що обстріл Херсону є порушення "енергетичного перемир'я", яке Україна відраховує з 25 березня.

Російська влада запевняє, що не б'є по енергооб'єктах України з 18 березня. Натомість звинувачує Україну в ударах.

"Два дні тому була ніч, коли ударів по енергетиці не було. Сьогодні була пошкоджена енергетика в місті Херсон руською артилерією", - повідомив Зеленський.

Він вважає, що на порушення домовленостей має відреагувати Білий дім. Зеленський доручи міністр оборони Рустем Умєрову передати США всі необхідні докази.

"На мою думку, якщо сьогодні були порушення і були удари по Херсону, були удари по залізничному вокзалу і була пошкоджена електрика, бо були удари і по енергетиці, ...то я вважаю, що повинна бути реакція США в діях, - зазначив президент і додав. - Ми очікуємо на реакцію США, оскільки вони нам говорили, що вони будуть на порушення реагувати".

Що таке "енергетичне перемир'я"

Росія і Україна окремо провели із США 24-25 березня переговори в Ер-Ріяді. Їхніми головними темами були забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі та зупинка ударів по енергетичних об'єктах.

За версією США, на двосторонніх переговорах з російською стороною домовилися не допускати атак на торговельні судна в Чорному морі та гарантувати їхнє безпечне судноплавство.

Крім того, делегації домовилися розробити механізм мораторію на удари по енергетичних об'єктах і відновити доступ Росії до ринку експорту добрив і продовольства та морських портів.

На переговорах із Києвом, за версією Білого дому, делегації домовилися, що Україна погодиться на гарантування безпечного судноплавства в Чорному морі та продовжить працювати із США над угодою щодо зупинення ударів по енергооб'єктах.

США, зі свого боку, пообіцяли, що продовжать сприяти обміну військовополоненими, звільненню цивільних та поверненню примусово вивезених українських дітей.

Українська влада з трактуванням Білого дому погодилася. Президент Володимир Зеленський пізніше додав, що угода про безпеку судноплавства стосується й інфраструктури.

Що ж до відмови від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, то Кремль заявив, що мораторій, виявляється, вже почав діяти 18 березня. Цього дня президенти Володимир Путін і Дональд Трамп обговорювали цю ініціативу телефоном.

Київ із цим трактуванням не погодився. Зеленський розповів, що на переговорах Києву ясно дали зрозуміти, що всі домовленості набувають чинності після публікації заяви Білим домом.

"Вже зараз, вже просто сьогодні, просто в день переговорів, ми бачимо, як росіяни почали маніпулювати. Вони намагаються перекрутити домовленості і фактично обдурити і наших посередників, і весь світ", - заявив український президент.

Росія також заявила, що для початку перемир'я на морі з аграрного сектору країни мають частково зняти санкції. Зеленський натомість заявив, що цього у домовленостях не було і знімати санкції не можна.