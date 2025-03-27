Британія очолить наступне засідання «Рамштайн» у квітні

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 11 квітня, на ньому головуватиме Велика Британія.

Про це оголосив британський премʼєр-міністр Кір Стармер за підсумками саміту "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, передає "Європейська правда".

Стармер анонсував на пресконференції, що британський міністр оборони Джон Гілі "очолить наступне засідання групи "Рамштайн" 11 квітня".

За його словами, мета засідання полягає в тому, аби скерувати до України більше військової допомоги "та підтримати Україну в її боротьбі".

"Бо мир настає завдяки силі. Це був один із головних меседжів, який був підкріплений і підкреслений на зустрічі сьогодні", - додав премʼєр Британії.

Раніше стало відомо, що наступний "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі.

Зазначимо, що це буде вже друге засідання Контактної групи з питань оборони України, яке очолюватиме Британія, а не США.

Під час минулого "Рамштайну" у лютому міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.