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Британія очолить наступне засідання «Рамштайн» у квітні
16:43 27.03.2025 |
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 11 квітня, на ньому головуватиме Велика Британія.
Про це оголосив британський премʼєр-міністр Кір Стармер за підсумками саміту "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, передає "Європейська правда".
Стармер анонсував на пресконференції, що британський міністр оборони Джон Гілі "очолить наступне засідання групи "Рамштайн" 11 квітня".
За його словами, мета засідання полягає в тому, аби скерувати до України більше військової допомоги "та підтримати Україну в її боротьбі".
"Бо мир настає завдяки силі. Це був один із головних меседжів, який був підкріплений і підкреслений на зустрічі сьогодні", - додав премʼєр Британії.
Раніше стало відомо, що наступний "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі.
Зазначимо, що це буде вже друге засідання Контактної групи з питань оборони України, яке очолюватиме Британія, а не США.
Під час минулого "Рамштайну" у лютому міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.
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