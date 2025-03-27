ЗМІ: у Франції допускають розгортання миротворців вздовж лінії Дніпра або західніше

У Франції допускають розміщення європейських миротворчих сил в Україні на відстані від лінії фронту, одним з варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на неназваного французького посадовця.

Як зазначається, кошик можливих варіантів, які розглядають європейські воєначальники і планувальники, включає низку сценаріїв, які вони готують для розгляду лідерами держав.

Одним з можливих варіантів, на якому наполягає Франція, є розгортання членами коаліції значних сил в центральній Україні, десь уздовж Дніпра, подалі від лінії фронту, сказав французький посадовець, який на умовах анонімності розповів про обговорення за зачиненими дверима.

За словами посадовця, серед інших можливих варіантів, які розглядаються, - розгортання сил підтримки ще далі від фронтів, на крайньому заході України або в сусідній країні.

Британські офіційні особи заявили, що ці сили можуть налічувати від 10 000 до 30 000 військовослужбовців - що було б значним зусиллям для країн, які скоротили свої збройні сили після холодної війни, але зараз переозброюються.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середу, що пропоновані європейські сили не будуть розміщені на лінії фронту в Україні, "і не будуть задіяні в перший день проти російських сил".

Вони будуть "силами, які відмовлятимуть росіян від повторного нападу. І, утримуючи важливі міста, стратегічні бази, відзначатимуть чітку підтримку з боку кількох європейських урядів і союзників", сказав він.

"Тож ми не на передовій, ми не йдемо воювати, але ми там, щоб гарантувати тривалий мир. Це пацифістський підхід", - сказав він.

"Єдині, хто міг би в цей момент спровокувати конфлікт, войовничу ситуацію, були б росіяни, якби вони знову вирішили розпочати агресію", наголосив Макрон.

У четвер, 27 березня, у Парижі розпочалася зустріч лідерів держав, на якій обговорюватимуть підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру.

Так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

За даними співрозмовників Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.