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АНАЛІТИКА

Рада передчасно закрила засідання через суперечки у залі

13:03 27.03.2025 |

Право, Політика

 

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук передчасно закрив засідання парламенту через суперечки щодо винесення в зал законопроєкту про притягнення до відповідальності урядовців, які не з'явились на виклик парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію народного депутата Олексія Гончаренка у соцмережах.

Під час засідання депутати вимагали винесення в зал законопроєкту №11387 щодо відповідальності представників уряду, які не з'явились на виклик парламенту.

Законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність та винесення питання щодо звільнення посадовця у разі неявки в Раду без поважної причини.

Зокрема, винесення цього законопроєкту вимагали депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, який порушив це запитання на засіданні, співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов та депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.

Стефанчук відмовився позачергово виносити на голосування законопроєкт, обґрунтовуючи це тим, що ініціатива попередньо не була включена до порядку денного на погоджувальний раді, «а порушувати регламент Верховної Ради ми не можемо».

Спікер запропонував порушити питання щодо включення законопроєкту до порядку денного на наступному засіданні погоджувальної ради.

«Оголошую перерву у нашому пленарному засіданні», - сказав Стефанчук.
 

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