США оцінять умови Росії щодо припинення вогню у Чорному морі - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон оцінить вимоги, висунуті Росією після того, як вона «у принципі» погодилась на припинення вогню у Чорному морі для гарантування безпечного судноплавства.

Як повідомляє Reuters, про це він сказав журналістам під час візиту на Ямайку, передає Укрінформ.

«Після нашої зустрічі (у Саудівській Аарвії - ред.)...росіяни деталізували низку умов, які вони хочуть бачити виконаними, щоб зробити це (припинити вогонь у Чорному морі - ред.), тому ми збираємося це оцінити», - сказав Рубіо.

Глава Держдепартаменту зазначив, що американські посадовці працюватимуть над тим, щоб «більш повно зрозуміти, якою є позиція Росії або що вона просить взамін, а потім ми представимо це президенту» і буде прийняте рішення щодо наступного кроку.

За словами Рубіо, вимоги Росії включають скасування деяких санкцій ЄС.

Єврокомісія у середу заявила, що однією із головних умов для скасування або зміни санкцій буде виведення всіх російських військ з України.

Як повідомляв Укрінформ, 25 березня у Кремлі заявили, що домовленість про безпеку судноплавства у Чорному морі набуде чинності після зняття частини обмежень проти Росії.

25 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді делегації України та США провели зустріч після українсько-американських переговорів 23 березня та американсько-російських - 24 березня.

Сполучені Штати й Україна під час переговорів 25 березня домовилися про безпечне судноплавство, унеможливлення застосування сили й запобігання використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.