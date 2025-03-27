Фінансові новини
- |
- 27.03.25
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США оцінять умови Росії щодо припинення вогню у Чорному морі - Рубіо
10:32 27.03.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон оцінить вимоги, висунуті Росією після того, як вона «у принципі» погодилась на припинення вогню у Чорному морі для гарантування безпечного судноплавства.
Як повідомляє Reuters, про це він сказав журналістам під час візиту на Ямайку, передає Укрінформ.
«Після нашої зустрічі (у Саудівській Аарвії - ред.)...росіяни деталізували низку умов, які вони хочуть бачити виконаними, щоб зробити це (припинити вогонь у Чорному морі - ред.), тому ми збираємося це оцінити», - сказав Рубіо.
Глава Держдепартаменту зазначив, що американські посадовці працюватимуть над тим, щоб «більш повно зрозуміти, якою є позиція Росії або що вона просить взамін, а потім ми представимо це президенту» і буде прийняте рішення щодо наступного кроку.
За словами Рубіо, вимоги Росії включають скасування деяких санкцій ЄС.
Єврокомісія у середу заявила, що однією із головних умов для скасування або зміни санкцій буде виведення всіх російських військ з України.
Як повідомляв Укрінформ, 25 березня у Кремлі заявили, що домовленість про безпеку судноплавства у Чорному морі набуде чинності після зняття частини обмежень проти Росії.
25 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді делегації України та США провели зустріч після українсько-американських переговорів 23 березня та американсько-російських - 24 березня.
Сполучені Штати й Україна під час переговорів 25 березня домовилися про безпечне судноплавство, унеможливлення застосування сили й запобігання використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США оцінять умови Росії щодо припинення вогню у Чорному морі - Рубіо
ТОП-НОВИНИ
|У результаті удару по аеродрому «Енгельс-2» 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування, - Генштаб ЗСУ
|Трамп заявив про введення мита 25% на вироблені поза США автомобілі, ЄС глибоко шкодує
|Вступ України в НАТО не є частиною мирної угоди зараз, але це може змінитися - Рютте
|США та Україна можуть підписати угоду про рідкісноземи наступного тижня, - Бессент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Макрон оголосив пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро
|В ЄС назвали одну з головних передумов зміни або скасування санкцій проти РФ
|Українці воюватимуть голими руками, якщо умови перемовин їх не влаштовуватимуть, - директор ЦРУ
|Спецпредставник Трампа оскандалився заявою про Будапештський меморандум
|Трамп припустив, що Росія може «зволікати» з мирною угодою
|Трамп: США «розглядають» умови РФ щодо перемир'я у морі
Бізнес
|США додали 50 китайських компаній до експортного чорного списку, щоб обмежити можливості Пекіна у сфері ШІ та чипів
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо
|Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень