У результаті удару по аеродрому «Енгельс-2» 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування, - Генштаб ЗСУ

За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил зс рф "Енгельс-2" 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації.

Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.

Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії.