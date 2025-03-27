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АНАЛІТИКА

У результаті удару по аеродрому «Енгельс-2» 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування, - Генштаб ЗСУ

 

За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил зс рф "Енгельс-2" 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації.

Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.

Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії.
За матеріалами: Генеральний штаб ЗСУ
Ключові теги: Росія
 

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