Трамп заявив про введення мита 25% на вироблені поза США автомобілі, ЄС глибоко шкодує

Президент США Дональд Трамп оголосив, що вирішив запровадити мито 25% на всі автомобілі, зроблені за кордоном, Євросоюз глибоко шкодує через таке рішення та шукатиме рішення шляхом переговорів, заявила президент Урсула фон дер Ляєн.

"Ми введемо мито у 25%... Це призведе до нашого економічного зростання", - сказав він у Білому домі.

На думку Трампа, іноземні автовиробники після цього відкриватимуть заводи у США.

Президент США додав, що рішення поширюється на невеликі вантажівки.

Очікується, що рішення набуде чинності з 2 квітня.

Трамп також пообіцяв, що в майбутньому запровадить мита на фармацевтичні препарати.

The New York Times раніше зазначало, що близько половини автомобілів, що продаються в США, вироблено в інших країнах.

"Мита - це податки, погані для бізнесу, ще гірші - для споживачів, як у США, так і в Європейському Союзі. Зараз ми оцінимо цю заяву разом з іншими заходами, які США планують здійснити найближчими днями. ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси", - прокоментувала цю заяву президент ЄС фонд дер Ляєн.

Вона підкреслила, що ЄС, як велика та сильна у торгівлі спільнота з 27 держав-членів, буде спільно захищати своїх працівників, бізнес і споживачів по всьому Союзу.