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Трамп заявив про введення мита 25% на вироблені поза США автомобілі, ЄС глибоко шкодує
08:00 27.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп оголосив, що вирішив запровадити мито 25% на всі автомобілі, зроблені за кордоном, Євросоюз глибоко шкодує через таке рішення та шукатиме рішення шляхом переговорів, заявила президент Урсула фон дер Ляєн.
"Ми введемо мито у 25%... Це призведе до нашого економічного зростання", - сказав він у Білому домі.
На думку Трампа, іноземні автовиробники після цього відкриватимуть заводи у США.
Президент США додав, що рішення поширюється на невеликі вантажівки.
Очікується, що рішення набуде чинності з 2 квітня.
Трамп також пообіцяв, що в майбутньому запровадить мита на фармацевтичні препарати.
The New York Times раніше зазначало, що близько половини автомобілів, що продаються в США, вироблено в інших країнах.
"Мита - це податки, погані для бізнесу, ще гірші - для споживачів, як у США, так і в Європейському Союзі. Зараз ми оцінимо цю заяву разом з іншими заходами, які США планують здійснити найближчими днями. ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси", - прокоментувала цю заяву президент ЄС фонд дер Ляєн.
Вона підкреслила, що ЄС, як велика та сильна у торгівлі спільнота з 27 держав-членів, буде спільно захищати своїх працівників, бізнес і споживачів по всьому Союзу.
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