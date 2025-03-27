Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив про введення мита 25% на вироблені поза США автомобілі, ЄС глибоко шкодує

 

Президент США Дональд Трамп оголосив, що вирішив запровадити мито 25% на всі автомобілі, зроблені за кордоном, Євросоюз глибоко шкодує через таке рішення та шукатиме рішення шляхом переговорів, заявила президент Урсула фон дер Ляєн.

"Ми введемо мито у 25%... Це призведе до нашого економічного зростання", - сказав він у Білому домі.

На думку Трампа, іноземні автовиробники після цього відкриватимуть заводи у США.

Президент США додав, що рішення поширюється на невеликі вантажівки.

Очікується, що рішення набуде чинності з 2 квітня.

Трамп також пообіцяв, що в майбутньому запровадить мита на фармацевтичні препарати.

The New York Times раніше зазначало, що близько половини автомобілів, що продаються в США, вироблено в інших країнах.

"Мита - це податки, погані для бізнесу, ще гірші - для споживачів, як у США, так і в Європейському Союзі. Зараз ми оцінимо цю заяву разом з іншими заходами, які США планують здійснити найближчими днями. ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси", - прокоментувала цю заяву президент ЄС фонд дер Ляєн.

Вона підкреслила, що ЄС, як велика та сильна у торгівлі спільнота з 27 держав-членів, буде спільно захищати своїх працівників, бізнес і споживачів по всьому Союзу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5644
  0,1305
 0,31
EUR
 1
 44,8230
  0,3159
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2229  0,05 0,12 41,8543  0,03 0,08
EUR 44,6214  0,06 0,13 45,3586  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5925  0,13 0,31 41,6000  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес