Вступ України в НАТО не є частиною мирної угоди зараз, але це може змінитися - Рютте

Союзники на саміті у Вашингтоні підтвердили незворотність шляху України до НАТО, але вони ніколи не говорили, що вступ має розглядатися як частина мирної угоди. Наразі, на думку США, Україна не має отримати членство в НАТО в рамках мирної угоди, але це може змінитися.

Про це сьогодні у Польщі під час спілкування зі слухачами Варшавської школи економіки заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є два аспекти. Перший: НАТО продовжило перспективу для України щодо членства в Альянсі. Це набуло чіткого повторення у Вашингтоні під час минулого саміту, де ми заявили, як Альянс, що шлях України до НАТО є незворотним. Я також завжди підкреслював: ми ніколи не говорили, що членство України в НАТО має бути частиною мирної угоди. Що сказали американці, - що, з їх точки зору, як суб'єкт мирної угоди, Україна не має отримувати членства в НАТО. Але це, безумовно, відрізняється від того, що може трапитися у майбутньому», - заявив Рютте.

При цьому він наголосив, що практичне співробітництво між Україною і НАТО залишається дуже інтенсивним. Союзники взяли нові зобов'язання з підтримки України під час Вашингтонського саміту, було створено спеціальне командування НАТО у Вісбадені, яке координує все постачання військової допомоги для України, головна частина якої потрапляє в Україну саме через логістичні центри в Польщі.

Кілька тижнів тому в Польщі був відкритий Спільний центр з аналізу, підготовки й освіти (JATEC), який є спільною ініціативою України й НАТО, щоб вивчити та врахувати всі уроки цієї жахливої війни в Україні, та щоб запобігти її повторенню у майбутньому.

Генеральний секретар НАТО також нагадав, що у Вашингтоні союзники зобов'язалися надати Україні військову допомогу на 40 мільярдів євро у 2024 році. На практиці, вони значно перевищили ці зобов'язання, та спрямували на військову підтримку України 50 мільярдів євро. Більш як 60 відсотків від цієї суми надійшли від Канади та від європейських союзників по Альянсу.

«Все це відбувається, окрім членства, яке є більш довгостроковим питанням. Принаймні, воно не є частиною мирної угоди зараз, але будемо дивитися, що трапиться у майбутньому. Знову, у Вашингтоні (під час саміту - ред.) були прийняті дуже чіткі зобов'язання. Але, коли йдеться про загальне співробітництво, - воно є дуже інтенсивним. Протягом багатьох тижнів ми спілкувалися один або два рази на тиждень з Президентом Зеленським. Тож це дійсно дуже інтенсивна співпраця (між НАТО й Україною»)», - підкреслив генеральний секретар Альянсу.