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АНАЛІТИКА

США та Україна можуть підписати угоду про рідкісноземи наступного тижня, - Бессент

 

США підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини. Вона може бути укладена наступного тижня.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Ми передали (Україні - ред.) готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи", - розповів він.

За словами Бессента, початковий проєкт угоди, яку Україна і США могли підписати наприкінці лютого, був викладений на чотирьох сторінках. Але Вашингтон скористався моментом, щоб "перейти до завершеної угоди".

"Тому я впевнений, що ми швидко просунемося і підпишемо її", - додав міністр фінансів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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