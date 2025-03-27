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АНАЛІТИКА

Макрон оголосив пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро

 

Франція виділяє для України новий пакет військової допомоги. Його розмір складає 2 мільярди євро.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з Володимиром Зеленським.

"Хотів би сьогодні оголосити про новий пакет підтримки України у 2 млрд євро. Ця підтримка повинна відповідати першочерговим потребам Збройних сил України", - заявив Макрон.

Куди підуть 2 млрд євро підтримки для України:

* протитанкові ракети MILAN;

* засоби ППО: ракети MICA;

* ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);

* ракети наземного захисту Mistral;

* бронемашини AMX-10RC;

* боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Також буде профінансовано виробництво техніки в Україні у співпраці з французькими оборонними підприємствами.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні відвідує Францію для підготовки саміту з питань безпеки.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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