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Макрон оголосив пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро
23:19 26.03.2025 |
Франція виділяє для України новий пакет військової допомоги. Його розмір складає 2 мільярди євро.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з Володимиром Зеленським.
"Хотів би сьогодні оголосити про новий пакет підтримки України у 2 млрд євро. Ця підтримка повинна відповідати першочерговим потребам Збройних сил України", - заявив Макрон.
Куди підуть 2 млрд євро підтримки для України:
* протитанкові ракети MILAN;
* засоби ППО: ракети MICA;
* ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);
* ракети наземного захисту Mistral;
* бронемашини AMX-10RC;
* боєприпаси, включно з дистанційно керованими.
Також буде профінансовано виробництво техніки в Україні у співпраці з французькими оборонними підприємствами.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні відвідує Францію для підготовки саміту з питань безпеки.
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