Макрон оголосив пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро

Франція виділяє для України новий пакет військової допомоги. Його розмір складає 2 мільярди євро.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з Володимиром Зеленським.

"Хотів би сьогодні оголосити про новий пакет підтримки України у 2 млрд євро. Ця підтримка повинна відповідати першочерговим потребам Збройних сил України", - заявив Макрон.

Куди підуть 2 млрд євро підтримки для України:

* протитанкові ракети MILAN;

* засоби ППО: ракети MICA;

* ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);

* ракети наземного захисту Mistral;

* бронемашини AMX-10RC;

* боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Також буде профінансовано виробництво техніки в Україні у співпраці з французькими оборонними підприємствами.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні відвідує Францію для підготовки саміту з питань безпеки.