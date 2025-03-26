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Українці воюватимуть голими руками, якщо умови перемовин їх не влаштовуватимуть, - директор ЦРУ
09:17 26.03.2025 |
Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив під час слухань у Сенаті США 25 березня, що рівень українського опору російській агресії систематично недооцінюється.
«Що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятних для міцного миру», - сказав Реткліфф, додавши, що президент США Дональд Трамп прагне завершити війну на умовах, які приведуть до тривалого миру.
Директор ЦРУ також визнав, що російська армія має перевагу на полі бою та повільно просувається вперед.
Раніше цього тижня двопартійна група американських сенаторів закликала адміністрацію Трампа сприяти переведенню в Україну заморожених російських активів на суму понад 300 мільярдів доларів замість надання лише відсотків, отриманими з цих коштів. У листі, надісланому держсекретарю Марко Рубіо, сенатори наголосили на необхідності більш жорсткої політики щодо Москви та рекомендували використовувати заморожені активи як важіль у переговорах.
Лист підписали республіканці Тодд Янґ і Ліндсі Ґрем і демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.
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