Спецпредставник Трампа оскандалився заявою про Будапештський меморандум

Спецпредставник президента США Річард Гренелл вважає, що Україна ніколи не володіла власною ядерною зброєю, а наявний свого часу арсенал завжди належав Росії. Політики та дипломати емоційно відреагували на такі меседжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Гренелла у соцмережі X.

Дипломат у своїй публікації вирішив "прояснити" ситуацію з Будапештським меморандумом.

"Ядерна зброя належала Росії та була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт", - написав Греннелл.

Така позиція спецпредставника Дональда Трампа викликала резонансну реакцію в соцмережі Х серед політиків та дипломатів.

Зокрема, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер зазначив, що Гренелл "категорично не правий". Дипломат допомагав укладати угоду про Будапештський меморандум і додав, що ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими.

"Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні, за винятком невеликої кількості, відправленої до Росії в рахунок списання боргів", - написав дипломат.

Він наголосив, що Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до Росії на ліквідацію значною мірою через те, що Москва взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти країни.

"Вивчайте історію повністю", - дав він пораду Гренеллу.

Наджорстку критику на адресу Греннела висловив екс-конгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінгер.

"Вони були радянськими, ти тупий шолом для д*пи. Тобто вони були однаково й українськими, і російськими. Це базові знання", - написав він.

Кінзінгер додав, що ядерна зброя була радянською та успадкована державами, в яких вона були розміщена, - Росією, Україною, Білоруссю та Казахстаном. Хоча оперативний контроль над стратегічною зброєю залишився за Росією.

Обурення висловив також британський політик, колишній лідер Партії незалежності Великої Британії Генрі Девід Болтон.

"Ця людина, попри на наявність у неї 1,7 мільйона підписників, подає абсолютно неправдиві факти. Він або не знає, або навмисно обманює вас. Ця ядерна зброя була абсолютно НЕ російською. Вона була успадкована Україною після розпаду Радянського Союзу. Не вірите мені? Тоді проведіть власне дослідження", - зазначив він.

Що таке Будапештський меморандум?

Україна отримала у спадок від Радянського Союзу третій за величиною у світі арсенал ядерної зброї після США та Росії.

На початку 1990-х, країна володіла близько 2000 одиниць ядерної зброї, зокрема міжконтинентальними балістичними ракетами, а також стратегічними бомбардувальниками для їхньої доставки і запуску.

5 грудня 1994 року Україна, США, Велика Британія та Російська Федерація, підписали Будапештський меморандум. За угодою, Україна добровільно відмовляється від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку підписантів документа.

Зокрема, Росія зобов'язалася поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, утримуватися від погроз застосування сили чи її використання проти країни. Також Москва пообіцяла уникати погроз застосування ядерної зброї. США та Велика Британія дали Україні гарантії безпеки, заявивши про готовність допомогти країні у випадку агресії.

Однак Будапештський меморандум не вміщував процедур та механізмів реагування на порушення і це зробило його малоефективним інструментом у забезпеченні безпеки Украї



